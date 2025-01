Lo sport offre sempre due facce della stessa medaglia. Da un lato c’è il sorriso raggiante di Jannik Sinner, che ha appena vinto il suo terzo titolo Slam. Dall’altra ci sono le lacrime di Alexander Zverev, che ha appena perso la sua terza finale Slam in carriera. Dopo la finale degli Australian Open 2025 dominata dall’azzurro numero 1 al mondo, la Rod Laver Arena di Melbourne ha accompagnato con un’ovazione una scena stupenda. L’abbraccio tra Sinner e Zverev, con il primo a consolare il secondo e fargli forza. La delusione del tedesco è parsa subito evidente: a 27 anni sperava finalmente fosse arrivato il suo momento. Si è scontrato con un Sinner semplicemente devastante, che ha giocato un match capolavoro vinto in tre set. “Sperava di essere competitivo, ma sei semplicemente troppo forte“, il triste commento di Zverev durante la premiazione.

La maledizione di Zverev

Due le finali Slam di Alexander Zverev, altrettante le sconfitte al quinto set. Al tedesco, infatti, manca solo l’ultimo tassello: vincere il titolo più prestigioso. Ci è andato vicinissimo in due occasioni. Il debutto è proprio sul cemento, agli US Open 2020. Ad aspettarlo, in finale, c’è l’austriaco Dominic Thiem, all’epoca numero tre al mondo: Zverev vince i primi due set, ma perde i successivi due. Al quinto, si arriva al tie break: lo conquista l’austriaco, che trionfa dopo più di quattro ore di partita. Il tedesco torna in finale nel 2024, al Roland Garros. L’avversario, questa volta, è Carlos Alcaraz. Sotto di un set, Zverev rimonta e si porta sul 2-1. A spuntarla, però, è lo spagnolo, che completa la contro-rimonta e, dopo 4 ore e 19 minuti, sconfigge il tedesco.