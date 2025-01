“L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c’è contraddizione tra quello che io dicevo ieri e quello che faccio oggi”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Al’Ula in Arabia Saudita, respinge le accuse delle opposizioni che in queste ore stanno riproponendo le dichiarazioni, tutt’altro che benevole, che la leader di faceva su Bin Salman prima di andare al governo. “Italia Arabia Saudita sono due nazioni che hanno interesse a stringere accordi strategici in materia come l’energia, come il rapporto con l’Africa, come la difesa, come gli investimenti. Altro tema è la questione che io ho posto in passato di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa”