Le telecamere interne della clinica Sacro Cuore di Cosenza hanno ripreso la donna che ha rapito la neonata avvicinarsi ad un ovetto con la piccola in braccio e cercare di metterla all’interno facendosi aiutare da un uomo con un cappellino in testa. I due provano a mettere la neonata nell’ovetto e non riuscendovi si allontanano con la piccola in braccio e con l’ovetto in mano.