Mentre il Donald Trump fresco di insediamento si presenta come “il pacificatore” e annuncia che incontrerà “presto Putin“, il presidente ucraino da Davos, in Svizzera, prova a fare pressioni sull’Unione europea: “Intorno a Donald Trump sono in molti, trasmettono messaggi di disinformazione o a favore della Russia. Per noi è molto importante che l’Europa faccia sentire la sua voce affinché ci siano più voci intorno a Trump, in modo che capisca chiaramente i dettagli e i rischi che possono esserci in futuro e molto velocemente”, ha detto Volodymyr Zelensky intervenendo al World Economic Forum. “Noi vogliamo chiudere il conflitto quest’anno”, aggiunge sottolineando anche di avere detto al presidente Usa “che siamo suoi partner, ma deve essere una pace giusta“.

La nuova linea di Trump preoccupa Zelensky che prova così a rifugiarsi sotto la protezione europea. Poche ore prima del suo intervento, sul palco di Davos era salita Ursula von der Leyen: la presidente della Commissione ha ribadito che l’Ue resterà “al fianco di Kiev fino a quando sarà necessario, qualunque cosa accada”, rispondendo a una domanda sul possibile disimpegno degli Usa in Ucraina. Così Volodymyr Zelensky prova a spingere: “Adesso non è nemmeno certo se l’Europa avrà un posto al tavolo quando finirà la guerra in Ucraina. Donald Trump ascolterà l’Europa o negozierà con la Russia e la Cina senza l’Ue?“, chiede il presidente ucraino. Per questo, a suo avviso, “l’Europa deve fare di più, iniziare ad occuparsi di se stessa, perché sia ascoltata nel mondo. Abbiamo bisogno di una politica di sicurezza comune con una spesa militare dedicata”. “Se questo significa il 5 per cento del pil, che 5 per cento del sia”, ha ribadito citando l’ultima proposta dello stesso Donald Trump per tutti i paesi membri della Nato.

“La maggior parte del mondo sta pensando: cosa succederà alle relazioni con l’America? Cosa succederà alle alleanze, al sostegno, al commercio? Come pensa il Presidente Trump di porre fine alle guerre? Ma nessuno si pone questo tipo di domande sull’Europa, e dobbiamo essere onesti al riguardo”, ha detto Zelensky. “Quando in Europa guardiamo agli Stati Uniti come nostro alleato, è chiaro che sono un alleato indispensabile in tempo di guerra. Tutti si preoccupano se gli Stati Uniti saranno al loro fianco. Ma qualcuno negli Stati Uniti si preoccupa che l’Europa possa un giorno abbandonarli, che possa smettere di essere un loro alleato? La risposta è no. Washington non crede che l’Europa possa portare loro qualcosa di veramente sostanziale”, ha aggiunto. “Il Presidente Trump si accorgerà dell’Europa? Ritiene che la Nato sia necessaria e rispetterà le istituzioni dell’Ue? Signore e signori, l’Europa non può permettersi di essere al secondo o al terzo posto per i suoi alleati. Se ciò accadesse, il mondo comincerebbe ad andare avanti senza l’Europa. E questo è un mondo che non sarà comodo o vantaggioso per gli europei”, ha sottolineato. “L’Europa deve affermarsi come un attore forte e globale, come un attore indispensabile”, ha aggiunto ancora.

Così il presidente ucraino propone all’Europa di produrre insieme sistemi di difesa, dal momento che le imprese ucraine già sono in grado di costruire droni, “alcuni dei quali nessun altro Paese al mondo ha”, artiglieria “che già Kiev produce in modo più veloce ed economico che altrove nel mondo”. Nel suo intervento al Forum di Davos, Zelensky sollecita i partner europei anche a “costruire insieme i nostri sistemi di difesa aerea, da missili da crociera e balistici. L’Europa ha bisogno della sua versione dell’Iron Dome“, ha aggiunto ancora facendo riferimento al sistema israeliano.