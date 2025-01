Agli Australian Open 2025, dopo le vittorie all’esordio di Jannik Sinner contro Jarry e Matteo Berrettini con Norrie, arrivano altre buone notizie per il tennis italiano: Musetti, Sonego e Paolini staccano il pass per il secondo turno del torneo.

Lorenzo Musetti proseguirà la sua avventura al primo Slam della stagione. Il tennista carrarese, numero 17 del ranking Atp, ha vinto il derby italiano contro Matteo Arnaldi imponendosi con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6 (5) 6-3. Musetti al prossimo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Bautista-Agut e il canadese Denis Shapovalov. Anche Lorenzo Sonego approda al secondo turno degli Australian Open. Il tennista torinese, numero 55 del ranking Atp, ha superato in tre set lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 5-7 7-5 7-5. Sonego se la vedrà al secondo turno contro il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e il brasiliano Joao Fonseca. Infine, Jasmine Paolini, numero 4 della classifica Wta, ha superato in due set la cinese Sijia Wei, numero 117 della classifica generale, con il punteggio di 6-0 6-4. L’azzurra se la vedrà al secondo turno con la vincente della sfida tra la statunitense Taylor Towsend e la messicana Renata Zarazua. Le uniche note stonate di questa grande giornata di tennis sono la sconfitta di Luca Nardi, eliminato dal canadese Gabriel Diallo (numero 86 della classifica) e il K.O di Flavio Cobolli battuto in quattro set dall’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 38 del ranking.