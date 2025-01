Il giorno dopo il successo di Jannik Sinner contro Jarry, inizia col piede giusto anche l’avventura di Matteo Berrettini agli Australian Open 2025. L’azzurro ha battuto in 4 set il tennista britannico Cameron Norrie. Il numero 34 del ranking Atp affronterà nel secondo turno Holger Rune, tennista danese, numero 13 al mondo.

Un match durato circa 3 ore quello della Kia Arena, in cui la strategia di sfruttare la velocità del cemento australiano ha ripagato The Hammer. Norrie è stato battuto per 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Dopo aver perso il primo set, il tennista romano è stato artefice di una grande rimonta culminata con la vittoria finale e il passaggio del turno. Il semifinalista dell’Australian Open del 2022 ha terminato l’incontro con 32 ace e ben 63 vincenti, con il 70% di prime in campo e una resa dell’85%.

A fine gara Berrettini si è goduto una vittoria fondamentale: “È passato tanto tempo dall’ultima volta in cui ho vinto un match all’Australian Open, quindi sono molto felice. L’atmosfera è stata super, ho provato sensazioni incredibili: grazie mille a tutti. Cerco di godermi ogni singola partita, l’anno scorso ho visto il torneo da casa, ma ora sono tornato e questa è la sensazione migliore. Non è mai facile giocare con un mancino, come nel caso di Norrie: tre anni fa me ne è capitato uno niente male, in semifinale”. Chiaro riferimento a Rafa Nadal, leggenda del tennis mondiale che ha da poco concluso la sua inimitabile carriera.