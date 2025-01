“Sono molto contento di tornare in Australia, è sempre un posto speciale per me”. Queste le prime parole di Jannik Sinner concesse agli organizzatori degli Australian Open al suo ritorno a Melbourne da campione in carica. “Abbiamo ancora dieci giorni per prepararci. Ho la possibilità di giocare un paio di partite di esibizione qui, prima di iniziare, e spero che questo possa darmi il ritmo per giocare qui come ho fatto l’anno scorso”.

L’altoatesino giocherà contro il campione del Canadian Open Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas in vista del torneo che inizierà tra soli otto giorni. Il numero uno al mondo ha anche spiegato quali saranno, secondo lui, le maggiori insidie nel difendere il titolo di campione dell’Australian Open: “Ogni Grande Slam è diverso, ma in generale direi ogni torneo”, ha ammesso Sinner. “Soprattutto all’inizio della stagione, tutti i giocatori hanno lavorato su alcune aree del nostro gioco in cui volevamo migliorare. Vedremo, soprattutto nelle prime fasi dei tornei, che tutti saranno più freschi rispetto alla fine della stagione, e sarà molto difficile”. L’altoatesino ha concluso dicendo di essere abbastanza soddisfatto della sua preparazione pre-torneo: “Considerando tutto, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, nella nostra off season e spero di poter giocare un buon tennis quest’anno, ma ovviamente sarà molto difficile”.

La preparazione di Sinner agli Australian Open prosegue con una serie di allenamenti man mano sempre più probanti. Così, dopo la prima seduta con il figlio dell’ex numero 1 del mondo Leyton Hewitt (episodio che ha scatenato nuovamente Nick Kyrgios contro l’azzurro), Sinner è tornato ad allenarsi contro il veterano del circuito Stan Wawrinka campione a Melbourne nel 2014. E’ stato l’allenatore di Sinner, Darren Cahill, a rivelarlo con una storia su Instagram: “Grazie Stan, è sempre un piacere condividere il campo con te!”, ha scritto l’ex tennista australiano ricordando come Sinner e Wawrinka hanno vinto in Australia proprio a dieci anni di distanza l’uno dall’altro.