Nick Kyrgios continua a tormentare Jannik Sinner con dichiarazioni e frecciatine sui social network. A questo punto difficile non considerare l’australiano ossessionato dal numero uno del mondo: ogni occasione è buona per ricordare al mondo che Sinner è il protagonista del caso Clostebol, da cui è stato scagionato, in attesa dell’esito del ricorso della Wada. Fino ad oggi, l’altoatesino numero 1 al mondo non ha mai risposto ufficialmente, ma dopo l’ennesima provocazione per la prima volta Sinner ha reagito. Il suo nome infatti non compare più tra i follower di Kyrgios suoi profili social.

L’ultimo attacco dell’australiano non riguarda direttamente Sinner, ma Cruz Hewitt, il 16enne figlio di Lleyton Hewitt, ex numero uno del mondo e capitano di Coppa Davis dell’Australia. I due si sono allenati insieme sulla Rod Laver Arena a Melbourne, dove andrà in scena l’Australian Open dal prossimo 12 gennaio, con tanto di foto pubblicata sui social. E proprio da lì è arrivata la provocazione di Kyrgios. “Ti voglio bene Cruz, ma questa è follia”, ha scritto il finalista di Wimbledon 2022, riferendosi ovviamente all’allenamento e alla foto con Sinner. Un primo commento seguito da un altro che recita: “Cooked post”, ossia “post contaminato“, con una siringa utilizzata come emoticon.

Un nuovo attacco al numero uno al mondo che si somma a quelli (numerosi) delle precedenti settimane. Kyrgios all’Atp 250 di Brisbane, dove ha gareggiato sia in doppio (con Djokovic) sia in singolare (perso con Perricard al primo turno) aveva ulteriormente precisato la sua posizione in conferenza stampa: “Le persone dicono che sono irrispettoso verso le sport? Io penso che sia irrispettoso chi ha provato a imbrogliare. Non si sta parlando abbastanza di quello che è successo, penso che stiano cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto parlando della quantità di doping, ma non è quello il punto. Non tutti vengono trattati allo stesso modo. Sinner è un giocatore incredibile, non l’ho mai negato, ma questa situazione non va bene per il tennis”.