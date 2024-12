“Se Benjamin Netanyahu dovesse venire in Italia bisognerebbe arrestarlo? Se ci fosse questo pericolo non verrebbe, quindi il problema non si pone. Ma non credo che lo arresteremmo“. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Peter Gomez ad Atreju, a proposito del mandato emesso contro il premier israeliano dalla Corte penale internazionale.