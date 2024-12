Due casi di influenza aviaria da virus A/H9N2 sono stati rilevati in Cina. La notizia è stata comunicata dal Centro per la protezione della salute di Hong Kong nel suo aggiornamento settimanale sull’aviaria. Entrambi le pazienti hanno 1 anno. La prima, originaria dalla provincia di Guizhou, nella Cina meridionale, si è ammalata il 28 ottobre. L’altra, della vicina provincia di Guangxi, si è ammalata il 18 novembre. Non sono note le condizioni di salute, né le modalità di esposizione delle due piccole al virus che è noto da anni.

L’H9N2 è il sottotipo più comune di virus influenzale nei polli cinesi e sporadicamente si trasmette all’uomo: già in passato sono stati segnalati casi e negli anni scorsi – prima del Covid – il virus era stato candidato a innescare una pandemia. L’H9N2 ha già causato una lieve malattia respiratoria negli esseri umani a Hong Kong e nella Cina continentale nel 1999 e nel 2003. Negli ultimi sei mesi erano stati riportati altri 10 casi di infezione, mentre negli ultimi 12 mesi sono stati 15. È noto che l’H9N2 circola nel pollame della regione, dove vengono segnalate infezioni sporadiche, soprattutto nei bambini, che in genere manifestano una malattia lieve a seguito dell’esposizione al pollame infetto.