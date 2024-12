“Ci voleva uno come lui, ho sognato anni fa che sarebbe arrivato qualcuno in grado di diventare il numero uno del mondo, ed ecco qua Jannik“. Alberto Tomba, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato dell’attuale numero uno del ranking ATP, ma non solo. “Ogni tanto ci sentiamo, in fondo lui è un ex sciatore. Tuttavia, lui e io siamo divisi da epoche lontane e sport diversi”, ha ammesso Tomba. Sinner stesso ha dichiarato più volte di aver praticato da piccolo lo sci, uno degli sport più diffusi in Alto Adige, e Tomba ha svelato il motivo del passaggio al tennis: “Lui ha lasciato lo sci perché non si può sbagliare, commettere un singolo errore, ma è come se ci fossimo scambiati i ruoli: io potevo fare il tennista, avevo il campo nel parco di casa, e lui lo sciatore“.

L’ex campione di sci ha poi commentato l’incredibile 2024 del numero uno al mondo: “In questo anno di Olimpiadi e Paralimpiadi, per lo sport italiano i suoi Slam sono qualcosa di inavvicinabile“. Alberto Tomba si è poi espresso sul trionfo azzurro in Coppa Davis a Malaga, dove anche lui ha vissuto momenti di grande gloria: “Quella parte della Spagna porta fortuna, si atterra a Malaga per salire verso Sierra Nevada dove ho vinto due ori ai Mondiali del 1996″.

Infine, sul futuro dello sci italiano La Bomba ha elogiato le nostre azzurre, ma non ha dubbi su chi sia il migliore tra gli uomini: “Hirscher era il più forte di tutti prima di questo ‘comeback’. Il suo incidente capita, ma se torni devi fare una sola disciplina, non due. Sofia Goggia è veramente forte, dopo gli infortuni prende, riparte, rivince, ha un bel fisico. Ma abbiamo anche Federica Brignone e Marta Bassino, le donne sono quelle forti, mentre continuiamo ad aspettare un erede di Tomba e non è facile”.