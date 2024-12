“L’Europa si è caratterizzata negli ultimi anni per un’assenza di politica, è sparita dalla comunità internazionale. Ora punta al riarmo e ci sta facendo avvicinare al baratro della Terza guerra mondiale. Io vi faccio i complimenti per il vostro voto contrario a von der Leyen e quindi per la coerenza rispetto alle promesse elettorali”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, all’assemblea di Europa Verde.