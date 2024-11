Il primo ministro polacco Donald Tusk si è recato sabato al confine del suo paese con la regione russa di Kaliningrad per ispezionare i progressi nella costruzione di fortificazioni militari lungo la frontiera orientale, definendolo “un investimento per la pace”. La visita di Tusk arriva un mese prima che la Polonia assuma la presidenza di turno dell’Unione europea composta da 27 membri. I funzionari polacchi affermano che la loro priorità è quella di esortare gli europei a rafforzare le difese in un momento di aggressione russa e con un cambiamento in arrivo a Washington. Alcuni leader europei temono che la nuova amministrazione di Donald Trump possa essere meno impegnata nella difesa dell’Europa. Il governo e l’esercito polacchi hanno iniziato a costruire il sistema denominato East Shield quest’anno. Alla fine includerà circa 800 chilometri lungo i confini polacchi con Russia e Bielorussia, in un momento in cui i funzionari occidentali accusano la Russia di condurre attacchi ibridi contro l’Occidente che includono sabotaggi, la militarizzazione della migrazione, disinformazione e altre misure ostili. “Quanto più è sorvegliato il confine polacco, tanto più è difficile accedervi per chi ha cattive intenzioni”, ha detto Tusk in una conferenza stampa nei pressi del villaggio di Dabrowka, mentre si trovava di fronte a barriere anticarro in cemento.