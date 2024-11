All’università di Torino grande manifestazione in occasione dello sciopero generale. Gli studenti e i ricercatori hanno bloccato l’università per protestare contro la riforma della ministra dell’Istruzione Annamaria Bernini. L’intervista è a Matilde, ricercatrice universitaria precaria. Gli studenti e i ricercatori universitari hanno bloccato l’entrata al Campus Universitario Einaudi per protestare contro la legge di Bilancio.