A poco più di un anno dai fatti è stato condannato dal giudice per l’udienza preliminare a sette anni e quattro mesi, dopo il processo con rito abbreviato, l’uomo che aveva aggredito il 5 ottobre 2023 l’immunologo Francesco Le Foche (nella foto) nel suo studio medico di via Po a Roma. L’aggressore, che aveva prima colpito Le Foche con un fermacarte e poi lo aveva preso a calci e pugni, era stato fermato da un poliziotto libero dal servizio che aveva sentito le urla provenire dallo studio medico.

Per l’imputato, che una perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari di Roma aveva stabilito che poteva affrontare il processo “nonostante la diminuita capacità di intendere e di volere al momento del fatto”, la procura aveva chiesto una condanna a 10 anni. “Questa è una vicenda dove non ci sono né vincitori né vinti – ha commentato l’avvocato Giuseppe Belcastro, legale di parte civile di Francesco Le Foche – Il processo sta facendo il suo corso nel pieno rispetto delle regole”. L’uomo, 37 anni, era convinto di seguire una terapia sbagliata e per questo aveva aggredito il medico che lo aveva in cura. L’aggressione era avvenuta nel pomeriggio quando l’uomo era andato nello studio medico per un consulto. Dopo un breve scambio di parole il paziente, già pregiudicato, lo aveva colpito ripetutamente.