Traffico sulla strada nei pressi di Sidone mentre gli sfollati tornano nel Libano meridionale dopol’entrata in vigore del cessate il fuoco. L’esercito libanese ha dichiarato che stava “prendendo le misure necessarie” per dispiegare le forze a sud ore dopo la tregua tra Israele e Hezbollah, avvisando gli sfollati dalle aree in prima linea di non tornare prima del ritiro delle truppe israeliane.