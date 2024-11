Ha del clamoroso quanto successo durante la partita tra la Real Sociedad e il Barcellona, valida per la 13esima giornata di Liga 2024/2025. Nella stessa serata in cui Antonio Conte ha protestato per l’assegnazione di un rigore dubbio all’Inter, gli uomini di Flick sono usciti sconfitti dalla Reale Arena per 1-0, anche a causa di un grossolano errore del Var che ha annullato un gol a Robert Lewandowski mediante il fuorigioco semiautomatico. Osservando le immagini però, emerge un particolare evidente: la punta dello scarpino considerata in offside non è quella dell’attaccante polacco, ma del difensore avversario. Insomma, se in Italia il Var crea continue polemiche, in Spagna va pure peggio.

Al tredicesimo minuto di gioco, sul risultato ancora di 0-0, Lewandowski ha portato in vantaggio i blaugrana dopo una bella giocata avviata da Frenkie de Jong. L’arbitro convalida in prima battuta il gol, ma viene richiamato dal Var che avvia un check per un possibile fuorigioco da parte dell’attaccante polacco. Dopo aver passato diversi minuti a revisionare l’azione, arriva anche la decisione finale: annullato il gol per offside. Riguardando le immagini, però, è evidente come lo scarpino incriminato non sia quello di Lewandowski, ma del difensore della Real Sociedad. “Ho detto all’arbitro che era un gol, ha preso la decisione sbagliata, non era fuorigioco. Ma non è colpa sua, dobbiamo accettarlo e ovviamente fino a lì, con un punteggio di 1-0 per noi, le cose sarebbero potute andare diversamente. Non era la nostra giornata evidentemente”, ha dichiarato Flick al termine del match.

Una sconfitta dunque amarissima per i catalani che rimediano così il secondo stop stagionale in Liga. Tuttavia, i blaugrana restano in vetta alla classifica con 33 punti, forti di 11 vittorie su 13 partite disputate.