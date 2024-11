Antonio Conte non si trattiene: nel post-partita di Inter–Napoli va in onda il suo personale show contro il Var. Nonostante il buon punto ottenuto a San Siro nella partita contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, terminata 1-1, l’allenatore dei partenopei non ha compreso la decisione del Var di non intervenire per chiamare all’on field review l’arbitro Mariani, che ha concesso un rigore ai nerazzurri per uno scontro tra Anguissa e Dumfries al 72esimo minuto. Lo sfogo di Conte è durissimo, ma c’è qualcosa che non torna nelle sue parole.

Il Var non è intervenuto sull’episodio perché l’arbitro ha valutato dal campo l’entità del contatto. “Che significa che il Var non poteva intervenire?”, ha sbraitato Conte ai microfoni di Dazn. “È un qualcosa che mi fa veramente incazzare: il Var dovrebbe correggere gli errori o valutare situazioni sfuggite alla vista dall’arbitro. Usato così crea solo retropensieri da parte di tutti”, ha accusato l’allenatore del Napoli. “Se c’è un errore, come nel caso del rigore concesso, il Var deve intervenire, non confermare la decisione (sbagliata) dell’arbitro. E deve valere per tutti, non solo quando avviene contro di noi”, ha dichiarato con una certe veemenza Conte.

Il rigore, secondo la maggior parte degli opinionisti, non era da fischiare. Ed è un dato di fatto che Anguissa tocca Dumfries in modo molto leggero. Dare addosso al Var in questi casi però è sbagliato. Il problema, semmai, è il metro di giudizio degli arbitri italiani: di questi non-rigori o rigorini se ne vedono almeno uno a giornata, infatti la Serie A è tra i top-5 campionati europei quelli in cui si vedono più calci dagli undici metri. Ma se il direttore di gara in campo vede un contatto e fischia il rigore, il Var non può intervenire: è sempre stato così, infatti si parla di intervento solo in caso di “chiaro ed evidente errore”. Conte lo dovrebbe sapere bene: proprio il Napoli nella vittoria per 1-0 contro l’Empoli di tre settimane fa ha beneficiato di un rigorino per un contatto quasi inesistente tra Anjorin e Politano. Anche in quell’occasione fu l’arbitro in campo – Abisso – ad assegnare il penalty per i partenopei. E il Var non intervenne.

Poco dopo è arrivata la risposta decisamente più pacata di Simone Inzaghi: “Non ho nulla da commentare, penso che Conte abbia parlato per proprio conto. A volte si riceve, a volte si toglie: dobbiamo cercare tutti di dare una mano a questi arbitri, io per primo”.