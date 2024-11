Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in apertura della due giorni “Le sfide del servizio pubblico” nata su iniziativa della presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, commenta le elezioni americane. E lo fa anche al termine del suo intervento-show, rispondendo alle domande dei cronisti. “La vittoria Trump io l’avevo prevista un mese fa”, afferma la seconda carica dello Stato, secondo il quale l’elezione di Donald Trump rappresenta una “sfida per l’Europa”. E aggiunge: “Magari la sua elezione è una brutta notizia per chi (in Ucraina, ndr) vuole una guerra infinita e magari Zelensky è contento che ci sia qualcuno che lavori sinceramente per chiudere in maniera giusta il conflitto. La pace giusta deve essere l’obiettivo di tutti noi, sicuramente dell’Italia”.