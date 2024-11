Continua a mancare allo stato attuale una massiccia risposta statale e locale alla drammatica alluvione che ha messo in ginocchio la zona a sud e a ovest di Valencia. Pochissime le ruspe e i mezzi meccanici. Volontari e abitanti si organizzano come possono. “Abbiamo fatto una catena per rimuovere il fango” ci racconta una ragazza che sta dando una mano senza sosta da giovedì scorso.