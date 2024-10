Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova ha condannato cinque membri del canale Telegram “Basta Dittatura“, accusati di stalking nei confronti di Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, uno dei medici divenuto noto sui media durante la pandemia di Covid-19. I cinque condannati per stalking e istigazione a delinquere dovranno risarcire il medico. Inoltre, altri quattro membri del canale saranno processati a febbraio visto la scelta del rito ordinario. Il medico ha commentato: “È una bella soddisfazione“. Nei giorni precedenti era stata emessa un’altra condanna nei confronti di un esponente no vax che molestava Bassetti. “Ringrazio la Digos e la Procura di Genova. Ho sempre ritenuto che la via migliore fosse quella legale, e giustizia sta arrivando. Proseguiremo su questa strada, contro chi vive di minacce e insulti”.