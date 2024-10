Un principio di incendio si è sviluppato nei locali delle vecchie caldaie in dismissione del Tribunale di Milano. Tre squadre del comando di via Messina e il carro soccorso sono giunte in pochissimi minuti in via Freguglia. Il denso fumo, come comunicano i pompieri di Milano, si è sviluppato dopo pochi minuti e ha costretto a una evacuazione parziale del palazzo di giustizia: circa 500 le persone evacuate. Non si registrano feriti, né intossicati. La situazione è già sotto controllo e i vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche di rito. Da una prima ricostruzione, si tratterebbe di un problema elettrico ma saranno necessari ulteriori approfondimenti per stabilire le cause esatte.