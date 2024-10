“Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base 1.31 potrebbero costituire un crimine di guerra e una violazione del diritto internazionale non giustificata”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in conferenza stampa parlando dell’attacco israeliano che ha colpito il quartier generale Unifil in Libano e due basi a comando italiano.