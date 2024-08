La Procura di Imperia ha chiuso le indagini preliminari dell’inchiesta ‘Praesidium’, condotta dalla Guardia di Finanza che nel febbraio 2023 portò alla luce una serie di violenze avvenute all’interno della RSA ‘Le Palme” di Arma di Taggia. L’inchiesta, coordinata dal pm della Procura di Imperia Salvatore Salemi, partì da alcune segnalazioni di parenti dei degenti e portò all’arresto di 10 operatori socio accusati di maltrattamenti, abbandono di anziani e altri reati.

Gli indagati sono 39, in gran parte operatori della RSA dove, secondo l’accusa, gli anziani venivano vessati, umiliati ed erano anche denutriti. Secondo le ricostruzioni, il budget alimentare giornaliero destinato a ciascuno degli anziani ospiti ammontava a 1,50 euro ed era comprensivo di 4 pasti, colazione, pranzo, merenda e cena. Negli atti si legge che il denaro messo a disposizione per la spesa alimentare ha “inevitabilmente” determinato un’insufficienza di cibo nella struttura “Le Palme” e la conseguente denutrizione dei pazienti.

Ma non è tutto: dalle intercettazioni audiovideo sono emersi anche episodi in cui gli Oss, operatori socio sanitari, gettavano parzialmente o totalmente nel wc o nei lavandini la già scarsa quantità di cibo destinata agli ospiti. La mancanza di nutrimento, tuttavia, non è riportata sul diario informatico tenuto per ogni paziente.

Le indagini hanno consentito l’accertamento di “abituali vessazioni e umiliazioni, tra cui violenze fisiche, minacce e insulti nei confronti degli inermi ospiti“.

Immagine d’archivio