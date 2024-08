Un enorme e nuovo capolavoro architettonico è il nemico (o meglio, l’ospite indesiderato) delle Olimpiadi. Facile confonderlo per un palazzo amministrativo o per la sede di una qualche multinazionale. E non è nemmeno un museo. Si tratta della base di Scientology a Parigi: a pochi passi dallo Stade de France, nel bel mezzo dello spirito olimpico, si respira un’aria ambigua e inadeguata per il contesto in cui si è immersa la capitale francese in queste due ultime settimane. I fedeli – appostati fuori dalla megasede (o chiesa) del discutibile culto americano fondato negli anni 50 dallo scrittore di fantascienza Ron Hubbard– stanno marcando stretto i turisti con la pratica del volantinaggio. L’obiettivo è chiaro: cercare nuovi adepti che possano arricchire la setta. Il motivo di tutto questo clamore? Il motivo è semplice: Scientology non gode dello status di religione riconosciuta, in Europa è ritenuta illegale. Ed ecco perché la presenza di Tom Cruise ai Giochi Olimpici non è un caso.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Scientology a Parigi, durante le Olimpiadi

Un evento come le Olimpiadi sono una ghiotta occasione per farsi conoscere e per cercar di fare una “bella figura”. Condannata dalla Cassazione francese nell’ottobre 2013 per “truffa, ricettazione aggravata, estorsione“, (e con multe per 600 mila euro e condanne per sei dirigenti), dal 6 aprile scorso Scientology ha la sua sede – che è costata 33 milioni di euro – a Saint-Denis. E in una posizione davvero strategica per fare proselitismo, proprio a pochi passi dallo stadio dei “grandi eventi”. In America è una religione, in Francia una setta, senza mezze misure. “Giochi Olimpici – Attenzione! Le pratiche della scientologia presentano rischi di destabilizzazione mentale, di richieste finanziarie esorbitanti, e di rottura con l’ambiente di origine e in particolare famigliare”, allerta così la Miviludes (commissione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie). “Il capolavoro spirituale e architetturale in vetro e legno in cinque piani nuova meraviglia da vedere a Parigi”, millanta il capo di Scientology David Miscavige. Ad ora, però, solo in 400 in Francia si sarebbero convinti di aderire alla setta.

700mila volantini distribuiti

Le intenzioni sembrano anche buone: “succhi di frutta” , “acqua”, “caffè”. Si sente urlare con foga. E secondo l’associazione – degli oltre 700mila volantini distribuiti negli ultimi giorni – il legame con Scientology non è viene specificato. Secondo il vicepresidente dell’ufficio europeo di Scientology Eric Roux – come dichiarato a Le Parisien – le accuse e le pressione della Miviludes sono un vero e processo di intenti. Lui si difende così: “La Chiesa sponsorizza la più grande campagna di prevenzione della droga mai portata avanti nel nostro Paese”.

La presenza di Tom Cruise non è un caso

Le Olimpiadi riuniscono gran parte della celebrità mondiali: dal cinema, allo sport. E persino della politica. La presenza dell’attore americano Tom Cruise, però, viene da pensare che non sia casuale: ambasciatore di Scientology, è considerato uno dei membri di più alto profilo della comunità religiosa. Inoltre, qualche anno fa, aveva provato ad avviare una campagna per il riconoscimento di Scientology come religione in Europa. Campagna evidentemente non andata a buon fine. E proprio lui, potrebbe essere uno dei protagonisti nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici.