Ennesimo incendio a Roma. Poco dopo le 14 è scoppiato un rogo in via Casal Lumbroso 219, che ha provocato un’alta colonna di fumo nero, probabilmente causata anche dal fatto che le fiamme hanno investito, oltre alle sterpaglie, dei rifiuti abbandonati sul terreno. Sul luogo dell’incendio sono attive diverse squadre dei vigili del fuoco e gli elicotteri sono attivi per provare a spegnere il rogo che si trova molto vicino alle abitazioni.