Questa mattina un turista straniero è stato aggredito da un orso mentre passeggiava in località Naroncolo, nel Comune di Dro, in Trentino. L’uomo è stato soccorso da personale sanitario ed è stato portato all’ospedale di Trento, dove è ricoverato con ferite alle braccia e alle gambe. La forestale sta svolgendo accertamenti e rilievi di tracce organiche per identificare il plantigrado.

L’aggressione arriva a pochi giorni dall’incontro ravvicinato, pochi giorni fa, tra una turista svizzera con tre bambini e una femmina di orso accompagnata da almeno un piccolo. L’episodio era avvenuto il 10 luglio, mentre la famiglia stava facendo una passeggiata lungo la sponda sud-occidentale del lago di Molveno. Secondo il racconto della donna, durante la camminata l’animale adulto era stato notato a fianco della rampa che sovrasta la strada e poco dopo era avvenuto un cosiddetto falso attacco. La donna si era girata verso i figli per proteggerli e in quel momento l’orsa l’aveva toccata sulla maglietta senza però causare alcuna ferita. Il plantigrado si era quindi allontanato ed era stato raggiunto successivamente da un piccolo.