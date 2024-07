Nuovo trionfo per Francesco “Pecco” Bagnaia. Sulla pista tedesca del Sachsering, “Nuvola Rossa” ottiene la vittoria nel quarto Gran Premio consecutivo (il primo in top class su questo circuito), al termine di un weekend complicato che lo ha visto partire dalla quarta posizione in griglia. Bagnaia al traguardo è primo davanti ai fratelli Marc e Alex Marquez. Beffa per Jorge Martin, che dopo aver conquistato la pole position in qualifica e aver vinto la gara sprint, è caduto a due giri dal termine, perdendo così la testa della classifica piloti, riconquistata da Bagnaia che ora ha 222 punti, contro i 212 dello spagnolo.

Protagonista di una grande rimonta nel Gran Premio di Germania proprio Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo partiva dalla tredicesima posizione, in condizioni non ottimali dopo la brutta caduta subita venerdì. Per quanto riguarda gli altri italiani, quarto posto per Enea Bastianini, quinto per Franco Morbidelli. Ottavo Marco Bezzecchi.

I numeri di Bagnaia

Con questo successo, “Pecco” Bagnaia ottiene la quarta vittoria consecutiva, risultato che mancava dal 2022, tra i Gran Premi di Assen e Misano, oltre a staccare Stoner, fermo a 24, come pilota Ducati più vincente di sempre. Eguagliato Loris Capirossi al diciassettesimo posto all-time in quanto a in quanto a podi conquistati in top-class, 42.

Questa la classifica piloti di MotoGp dopo il Gp di Germania, nono appuntamento del Mondiale:

1. Bagnaia (Ita) 222 punti

2. Martin (Spa) 212

3. Marc Marquez (Spa) 166

4. Bastianini (Ita) 155

5. Vinales (Spa) 125

6. Acosta (Spa) 110.