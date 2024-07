Una caduta rovinosa e spaventosa quella che ha visto protagonista Marc Marquez nel corso delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsering. Un volo in avanti di qualche metro, prima di atterrare sull’asfalto, riuscendo a evitare la moto. Il tutto è avvenuto in curva 11 quando l’anteriore della Ducati dell’otto volte campione del mondo ha perso e recuperato improvvisamente aderenza, scatenando il “pendolo” sulla ruota posteriore. Il pilota Ducati, già vittorioso in 11 occasioni nella pista tedesca, in una prima fase ha tentato di recuperare la traiettoria, ma il risultato è stato uno spaventoso high-side che lo ha scaraventato davanti al mezzo.

Rialzatosi senza ferite apparenti, Marquez ha subito la frattura di un indice e diverse contusioni al costato, ma è sceso regolarmente in pista questa mattina nelle Q1.

Il programma del GP di Germania

Oggi, sabato 6 luglio, sono in programma sulla pista del Sachsering dalle 10:50 le qualifiche della top class, mentre alle 15:00 inizia la gara Sprint che assegnerà i primi punti. Quindi il Gran Premio avrà luogo domenica 7 luglio, a partire dalle 14:00.