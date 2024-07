Aggressione a Torino denunciata da un artista di strada, noto come Clow Idà e conosciuto per i suoi spettacoli di animazione nelle piazze del centro del capoluogo piemontese, in particolare quello con le gigantesche bolle di sapone. Dopo il caso del musicista Pietro Morello, che ieri aveva fatto sapere di essere stato aggredito da 5 persone, questa volta è Clown Idà, sul suo profilo Instagram clownida_animazione_eventi, a raccontare di essere stato oggetto di insulti razzisti e di un’aggressione, alle 3 di notte, all’uscita di un locale alla periferia della città I due aggressori sarebbero stati prima all’interno dello stesso locale e avrebbero poi aspettato l’artista. Nel video Clown Idà mostra l’occhio destro gonfio e un collarino, racconta di essere andato al pronto soccorso, di avere avuto una prognosi di 7 giorni. “Andrò a fare denuncia – aggiunge – ho identificato uno dei due aggressori, è il gestore di un circolo Arci. Sono molto dispiaciuto, sono in Italia da 11 anni, quello che mi è successo è la dimostrazione di dove sta andando il Paese. Ora vado a fare la denuncia e spero che la giustizia il suo corso”