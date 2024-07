Un corso per creare empatia tra badanti e famigliari degli anziani. A proporre questo originale iniziativa di formazione è l’associazione “Famiglie Rurali” di Vittorio Veneto (provincia di Treviso) presieduta da Alessandro Toffoli con il finanziamento di Banca Prealpi San Biagio, San Biagio (l’istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale) in partnership con la Caritas, la cooperativa sociale “Assixto Prealpi Assistenza” e l’Ulss 2 del distretto di Pieve di Soligo.

L’idea è quella di far sedere insieme le persone che entrano nelle case per assistere i parenti più vecchi e i datori di lavoro. Un modo per incontrarsi realmente, per abbattere non solo le difficoltà linguistiche ma anche le barriere culturali che spesso impediscono un rapporto al di là dell’utilità. A spiegarci quest’iniziativa è Mario Anton Orefice, project manager dell’associazione: “La proposta di fare questo corso nasce da un’esperienza personale. Ho avuto la necessità per mia madre di avere l’assistenza di una badante e ho potuto osservare la situazione che si era venuta a creare. Da lì abbiamo ragionato in associazione sull’importanza di creare empatia tra i soggetti protagonisti della relazione con l’anziano”.

Il corso gratuito – della durata di 48 ore – si svolgerà a partire da ottobre alla Casa dello Studente di Vittorio Veneto, e comprenderà diversi temi, tra cui comunicazione empatica; tecniche di ascolto attivo e comprensione delle esigenze emotive, gestione dei conflitti e dello stress, strategie e pratiche di autoterapia per l’equilibrio emotivo con la consulente familiare e formatrice Isabella Mariotto; attività creative e ludiche con Mara Cattai e Marina Petterle consulente familiare e mediatrice umanistica; assistenza alla persona, aiuto nell’assunzione dei farmaci, sicurezza e utilizzo delle risorse online per la salute con Monica Camillo, coordinatrice del distretto Ulss2 di Pieve di Soligo, e Erika Visentin, counselor e infermiera della direzione del distretto Pieve di Soligo; cucina interculturale; nozioni linguistiche di italiano-rumeno-ucraino.

Al progetto si accompagneranno azioni per la creazione di una rete di supporto per condividere esperienze, scambiarsi consigli ed offrire sostegno reciproco, nonché la pubblicazione di un vademecum sui temi trattati. “C’è spesso una concezione, – continua Orefice – da entrambi i versanti, solo utilitaristica. La badante vede nell’impiego – quasi mai normato a causa dei permessi di soggiorno non concessi – un’occasione e i famigliari trovano solo una che “guarda” la persona malata. Si salta il profilo umanistico, la comprensione della cultura. Questo crea dei rapporti che sono sbilanciati dal punto di vista emotivo. Dobbiamo costruire modelli innovativi di relazione”. Orefice e la sua associazione puntano ad esportare il modello anche fuori Regione perché possa essere adottato in altre realtà.