È stato il migliore dell’Italia in tutte le partite. Anche contro la Svizzera, nonostante la sconfitta per 2 a 0, il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma è stato l’unico a salvarsi in mezzo al disastro azzurro. E mentre il ct Luciano Spalletti davanti ai microfoni ha parlato di “ritmo” e si è solo parzialmente assunto le responsabilità della disfatta, il capitano Donnarumma ha avuto la dignità di chiedere scusa ai tifosi: “Fa male, malissimo. Chiediamo scusa a tutti. Oggi abbiamo deluso e loro hanno meritato, non c’è altro da dire”, le sue parole ai microfoni Rai.

Italia-Svizzera 0 a 2: siamo fuori. Risultato e gioco: un disastro completo. Gli azzurri umiliati dal dominio elvetico

L’Italia è uscita malissimo dall’Europeo 2024. E Donnarumma non si nasconde, lo ammette: “Abbiamo fatto fatica in tutta la partita, tranne alla fine quando loro si sono abbassati un pò, ma abbiamo lasciato troppi spazi”. Il portiere aggiunge: “È stata una partita durissima da digerire ma è andata così e c’è da accettarlo. Se è mancato il coraggio? E’ mancato un po’ tutto in questa partita. Oltre al coraggio sono mancate le qualità e nel primo tempo abbiamo fatto malissimo, hanno avuto sempre loro il pallino del gioco e ci hanno fatto male“. Un’analisi lucida da parte del migliore di questa pessima Nazionale. Un punto fermo da cui ripartire.