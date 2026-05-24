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Ultimo aggiornamento: 22:54

Serie A, folle ultima giornata: Roma e Como in Champions, il Milan butta via una stagione in 90 minuti. Cremonese in B

di Lorenzo Bloise
I rossoneri di Allegri perdono 2 a 1 con il Cagliari. Vittorie di Gasperini e Fabregas. Il risultato della Juventus nel derby diventa quasi ininfluente. Il Lecce batte il Genoa e si salva
Serie A, folle ultima giornata: Roma e Como in Champions, il Milan butta via una stagione in 90 minuti. Cremonese in B
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Succede di tutto nell’ultima giornata di Serie A. Il Milan butta via una stagione negli ultimi 90 minuti: perde 1 a 2 a San Siro contro il Cagliari e non si qualifica in Champions League. Vince invece la Roma – 2 a 0 a Verona – che blinda il terzo posto. Clamorosamente, in Champions come quarta ci va il Como di Fabregas. Ininfluente a questo punto il risultato della Juve nel derby di Torino, iniziato in ritardo per gli scontri. La Cremonese, sconfitta dal Como, retrocede in Serie B. Si salva invece il Lecce, che ha battuto 1 a 0 il Genoa.

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