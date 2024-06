Case scoperchiate a Giussago per la furia delle violenti piogge che si sono abbattute con grande intensità nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 giugno. Nel video, girato dal drone, si vede una palazzina di via Meucci, il cui tetto è stato scaraventato via ed è precipitato nel cortile di un altro edificio dalla parte opposta della strada. Danni anche nella frazione Casatico: in intero bosco è stato raso al suolo.