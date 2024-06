“Comunque, nel caso nostro, ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci…”. È la stoccata al Pd che la premier Giorgia Meloni ha voluto fare alla fine del suo intervento dal palco del comitato di Fdi all’Hotel Parco dei Principi, per commentare i risultati delle Europee. Il riferimento della premier è alla frase pronunciata da Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie del Pd.