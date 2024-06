“La nuova carta Dedicata a Te partirà dal primo settembre”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una conferenza stampa convocata a due giorni dalle elezioni Europee per presentare la misura. Il ministro ha espresso soddisfazione per “il disagio sociale in calo” secondo Confesercenti, ma quando una cronista gli ha ricordato i dati Istat sulla povertà assoluta non ha particolarmente gradito. Alla domanda se saranno confermati gli sconti del 15% previsti nel 2023 per i possessori della carta, Lollobrigida ha spiegato: “Questa mattina, prima della conferenza stampa, ho ricevuto una lettera da parte della grande distribuzione e da Confcommercio e Confesercenti, che mi hanno che mi hanno voluto certificare la loro disponibilità a sostenere anche quest’anno la campagna”. Le modalità e l’ammontare dello sconto però restano ancora da definire.