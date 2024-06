Supercazzola di Lollobrigida durante la conferenza stampa per presentare la social card, ossia la nuova tessera per le famiglie a basso reddito. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di utilizzo della card anche per acquistare prodotti panificati surgelati, anche trasformati e quindi non necessariamente di produzione italiana, Lollobrigida ha risposto, scivolando in una mezza gaffe: “Quest’anno il potere di acquisto della card è maggiore rispetto a quella di un anno fa. Dare un paniere più ampio ricade potenzialmente sulle filiere italiane, certo che se uno vuole comprare la pizza surgelata fatta in Cina lo potrà fare, ma io penso che le persone possano avere un potere di acquisto inferiore ma un potere di ragionamento come tutti gli altri cittadini, anzi a volte anche di più. Quindi sono convinto che compreranno prodotti di qualità ove possibile…”.