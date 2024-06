Il Venezia è in SerieA. I padroni di casa allo Stadio Penzo hanno battuto la Cremonese per 1-0 e in piazza San Marco è esplosa la festa dei tifosi. Tra cori, fuochi d’artificio e fumogeni, i supporter si sono trattenuti fino a tarda notte. Presenti ancora diverse pozzanghere dovute all’acqua alta che hanno fatto da scenografia all’evento.