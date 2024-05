Oltre il danno, la beffa. Serata amara per la Fiorentina e per il calcio italiano: con la sconfitta in finale della viola in Conference League contro l’Olympiacos – per 1-0 – sfuma la possibilità di avere nove squadre in Europa nella prossima stagione. L’eventuale vittoria contro il club di Atene avrebbe automaticamente qualificato la Viola all’Europa League e liberato un posto in Conference per il Torino, classificato al nono posto in Serie A. Il gol di El Kaabi nei tempi supplementari “condanna” quindi anche la squadra granata. Il calcio italiano, comunque, potrà contare sulla partecipazione di otto squadre nelle competizioni europee, di cui cinque in Champions, due in Europa League e una (sempre la Fiorentina) in Conference League. Nei top 5 campionati europei, solo la Premier League conta più squadre qualificate (nove) rispetto alla Serie A.

La suddivisione tra UCL, UEL, UECL

Nella massima competizione europea, l’Italia potrà contare su ben cinque squadre: merito del primato nel Ranking UEFA, la Serie A era già sicura di aver sbloccato il quinto slot per la prossima stagione. La vittoria dell’Atalanta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen aveva aperto alla possibilità a una sesta partecipazione: per liberare un posto extra avrebbe dovuto terminare il campionato al quinto posto, ma è già quarta (con ancora il recupero contro la Fiorentina da giocare). La Dea ha vinto 3-0 in casa contro il Torino e la Roma si è dovuta accontentare dell’Europa League. Alla “nuova” Champions League parteciperanno, dunque: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

In Europa League, invece, l’Italia sarà rappresentata dalle due squadre della Capitale, ovvero Roma e Lazio. Infine, in Conference League ci sarà ancora la Fiorentina che, in virtù, del ko nella finale dell’OPAP Arena contro l’Olympiacos non è riuscita a “promuoversi” in UEL. Beffato il Torino che termina la stagione al nono posto e senza la possibilità di partecipare alle coppe europee.