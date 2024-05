Raggiunta e ufficializzata la possibilità di avere almeno cinque squadre qualificate per la prossima edizione di Champions League – grazie al primo posto nel Ranking Uefa – il campionato italiano avrà la teorica possibilità di disputare le competizione europee nella stagione 2024/2025 con dieci squadre. Molto difficile. Una chance concreta invece potrebbe portare l’Italia ad avere nove squadre in Europa e addirittura 6 in Champions. Ecco i possibili scenari e tutte le combinazioni.

I criteri da tenere in considerazione

Una cosa è certa. L’Italia avrà sicuramente otto squadre nelle prossime competizioni europee: cinque in Champions League (merito del Ranking Uefa), due in Europa League e una in Conference League. La Serie A, allo stesso tempo, potrà ambire ad avere dieci squadre in Europa: ovviamente tutto dipenderà dagli esiti in campo internazionale di Roma, Atalanta e Fiorentina. Sono diversi i criteri da tenere in considerazione.

Primo criterio: il posizionamento in campionato. Attualmente, alla vigilia della trentacinquesima giornata di Serie A, Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma sarebbero qualificate per la UCL 2024/2025, Atalanta e Lazio per la UEL e la Fiorentina per la UECL;

Secondo criterio: l’andamento europeo di questo finale di stagione. Qualora Roma o Atalanta dovessero trionfare in Europa League, si qualificherebbero per la competizione europea successiva (la Champions, dunque); stesso ragionamento per la Fiorentina che, in caso di successo in Conference, sarebbe automaticamente qualificata in Europa League. Se queste tre squadre citate dovessero posizionarsi nelle prime sette in Serie A la situazione rimarrebbe invariata; al contrario, in caso di piazzamento dall’ottavo posto a scendere, scalerebbero in avanti le squadre piazzate al nono e al decimo posto (in caso di doppia vittoria in entrambe le competizioni europee) dove, attualmente, troviamo Napoli e Torino;

Terzo criterio: il posizionamento nel Ranking Uefa che vede l’Italia già confermata al primo posto e, dunque, con l’opportunità di avere cinque squadre nella prossima e “nuova” edizione di Champions League.

Le combinazioni: tutte le possibilità

Dunque, la Serie A potrà avere addirittura dieci squadre il prossimo anno. Ma come sarà possibile? Ecco gli scenari:

– Se nessuna squadra tra Roma, Atalanta e Fiorentina dovesse vincere in Europa, l’Italia rimarrebbe con otto squadre in Europa secondo la divisione del primo criterio, descritto in precedenza.

– Se la squadra di De Rossi o di Gasperini dovesse trionfare in Europa League senza piazzarsi tre le prime 5 in campionato, l’Italia rimarrebbe con otto squadre ma con sei club in Champions League (ovvero la vincente italiana dell’UEL) e una sola nella seconda competizione europea.

– Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League ma terminerebbe il campionato al di sotto dell’ottava posizione, le squadre qualificate diventerebbero nove (di cui tre in Europa League).

– Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League ma terminerebbe il campionato al di sotto dell’ottava posizione e una tra Roma e Atalanta dovesse trionfare in Europa League, le squadre qualificate diventerebbero nove (di cui sei in Champions, due in Europa League e una in Conference).

– Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League, una tra Roma e Atalanta dovesse trionfare in Europa League ed entrambe le vincitrici terminerebbero il campionato al di sotto dell’ottava posizione, le squadre qualificate diventerebbero dieci (di cui sei in Champions, tre in Europa League e una in Conference).