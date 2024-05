Il gran premio in India non si farà: questa la decisione presa dal FIM, IRTA e Dorna Sports per la MotoGp. A fine settembre sono infatti previste forti tempeste. Il Buddh International Circuit tornerà a far parte del calendario nel marzo 2025 “quando si prevede che le condizioni meteorologiche saranno ottimali sia per gli spettatori che per i piloti” come spiegato da una nota ufficiale. La decisione è stata presa su indicazione del governo dell’Uttar Pradesh.

Dopo il rinvio, torna il Kazakistan

Inizialmente programmato per il weekend 20-22 settembre, lo slot non andrà perso. Infatti, il Gp di Kazakistan – che era stato rinviato dal mese di giugno a data da destinarsi a causa delle forti alluvioni – prenderà il posto del gran premio indiano, così da non perdere definitivamente una pista dal programma stagionale. La tappa al Sokol International Racetrack tornerà, dunque, dopo il primo rinvio. In attesa dell’ufficialità del reintegro del Kazakistan, le gare di queste stagione sono diventate 19.