Un fulmine a ciel sereno si abbatte sul mondo della Formula 1. Il ritorno di Flavio Briatore: chiamato dal presidente del gruppo Renault Luca De Meo, l’ex manager avrà il compito di risollevare l’Alpine a partire dal 2026. Come riportato dal Corriere della Sera, Briatore è già all’opera per cercare di rafforzare quanto prima la scuderia francese. Briatore lasciò il mondo della Formula 1 e l’allora scuderia Renault nel settembre 2009 dopo lo scandalo Piquet. Il manager fu inizialmente radiato dal Circus con l’accusa di aver ordinato al suo pilota di finire contro il muro per permettere la vittoria di Fernando Alonso nel Gp di Singapore 2008. Successivamente Briatore fu assolto.

Il nuovo ruolo di Briatore

Flavio Briatore torna nel mondo dei motori in una nuova veste. All’interno dell’Alpine, l’ex manager ricoprirà il ruolo di supervisore, senza prevedere alcun coinvolgimento costante nell’attività in pista. Qualora dovesse risultare impossibile comporre una squadra competitiva per il 2026, è possibile che Briatore si tiri indietro prima dell’inizio della stagione.

Nel frattempo, l’Alpine sta vivendo una vera e propria ricostruzione interna, iniziata con la nomina di un nuovo organigramma dirigenziale. Il team principal Bruno Fanin, infatti, ha messo da poco sotto contratto l’ex Ferrari David Sanchez. E ora il ritorno di Briatore, che da team principal ha vinto due titoli piloti con Michael Schumacher (1994 e 1995) e altri due con Fernando Alonso (2005, 2006).