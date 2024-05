Ha tentato di molestare una bambina ed è per questo stato inseguito dalla folla con mazze e spranghe. È accaduto a Palermo, nel quartiere Zen 2. Un uomo di 60 anni, secondo quanto riportato da Palermo Today, si è abbassato i pantaloni per mostrare il pene a una bimba di 5 anni. La scena non è passata inosservata e alcuni passanti sono immediatamente intervenuti per allontanarlo. Poi il caos: la folla si è rivoltata contro il 60enne che è riuscito a trovare rifugio in un appartamento in via Agesia di Siracusa.

Ma le scene di guerriglia erano solo all’inizio. In tantissimi sono arrivati sotto casa e lo hanno minacciato oltre a distruggergli la macchina. Non solo. Anche la figlia del presunto molestatore si è schierata con la folla inferocita. È servito l’intervento dei carabinieri e della polizia per scortare l’uomo fuori dall’abitazione e portarlo in commissariato.