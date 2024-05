Un incontro per il futuro. Direttamente dall’Arabia Saudita arrivano a Napoli gli sceicchi, con l’obiettivo di investire nella città e nel cinema; c’è stato anche un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, ma del futuro del club azzurro non si è discusso. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, sono stati trattati temi riguardanti partnership commerciali e nuove operazioni culturali.

L’incontro tra il fondo Pif e De Laurentiis

“No, non cede il Napoli. O meglio: il club azzurro non è proprio in vendita. A nessun prezzo”. Questo è quanto emerso dall’incontro tra il fondo Pif – fondo sovrano arabo con un patrimonio da oltre 925 miliardi di dollari – e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Gli sceicchi, infatti, starebbero pensando a un modo per poter investire il proprio capitale per il bene della città e nel cinema, con l’obiettivo di effettuare operazioni culturali. Secondo le indiscrezioni, anche del tema stadio non si è minimante discusso: le priorità del fondo arabo sono altre in Italia.

Oltre a De Laurentiis, presenti all’incontro anche il presidente dell’Unione Industriale Costanzo Jannotti Pecci e Giovanna della Posta (CEO di Invimit) che sono i promotori di questo rapporto Riad-Napoli. L’Arabia Saudita di Mohammed Bin Salman attraverso “Saudi Vision 2030” vuole attrarre nuovi capitali per diversificare un’economia incentrata sugli idrocarburi. Dunque, tutte le forze e gli obiettivi sono puntati a Expo 2030.