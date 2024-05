L’anticipo della 37esima giornata di Serie A fra Fiorentina e Napoli potrebbe non giocarsi nella data già stabilita. Il motivo? Scaramanzia. Infatti venerdì 17 maggio è un giorno che non piace particolarmente ad Aurelio De Laurentiis e, come scritto da Repubblica, il presidente degli azzurri si è mobilitato in prima persona per spostare la partita.

Nessun problema con l’orario del match (20.45), ma con la data. De Laurentiis – secondo Repubblica – ha quindi telefonato al numero uno della Lega di Serie A Lorenzo Casini per chiedere il cambio di programma. Casini, a sua volta, ha avvertito la Fiorentina del problema e ha cercato di fare da mediatore per trovare un nuovo accordo.

La gara si dovrebbe disputare il giorno successivo, sabato 18 maggio, ma non alle 15 come chiesto dal patron del Napoli. I nodi legati ai palinsesti televisivi fanno pensare a un recupero alle 18.30 o alle 20.45. Al momento non è stato varato alcuno spostamento ufficiale.