Bologna in visibilio per l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League – merito della vittoria dell’Atalanta per 2-1 contro la Roma. Durante la festa in piazza Maggiore che ha tinto di rosso e blu il cielo della città, c’è un particolare che non è passato inosservato agli occhi più attenti. Durante i festeggiamenti, l’allenatore del club Thiago Motta ha smesso di saltare e festeggiare dopo aver udito dei cori contro la Juventus. Il motivo di tutto questo scalpore? Da ormai diverse settimane, il futuro di Motta è accostato proprio al club bianconero.

La reazione dell’allenatore rossoblu



Thiago Motta celebrating with Bologna fans yesterday – he starts jumping in “chi no salta juventino”, but as soon as he hears “juventino”, he stops jumping…..???? [@Pueblo_Juve]

pic.twitter.com/DKwYjReiLb — Juventus News Live (@juvenewslive) May 12, 2024

Pura coincidenza o molto di più? “Chi non salta juventino é”. È bastato questo coro per spegnere l’entusiasmo e la gioia di Thiago Motta in un clima di festa irrefrenabile per la qualificazione alla prossima Champions League: i tifosi intonano e lui smette di saltare, chiedendo di mantenere la calma. Probabilmente, un ulteriore indizio che alimenta i dubbi attorno alla scelta del prossimo allenatore e fa sognare i tifosi juventini in vista della prossima stagione. Per un Allegri che potrebbe lasciare la Juventus – visto lo scarso rendimento di prestazione e risultati – c’è un Thiago Motta che, forse arriverà.