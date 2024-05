Prima di tutto la sicurezza. Novak Djokovic ha deciso di rispondere con ironia all’incidente in cui è rimasto coinvolto venerdì sera, quando a un tratto, mentre firmava degli autografi, è stato colpito in testa da una borraccia – piena o vuota, non si sa – caduta involontariamente dallo zaino di un tifoso che si trovava sugli spalti agli Internazionali di Roma. Oggi si è presentato fra i tifosi con un casco da ciclismo sopra il cappellino da tennis: “Oggi sono venuto preparato”, ha scritto Djokovic nel video postato su X. Qui lo si vede scendere da un’auto e andare sorridendo verso la folla di tifosi con il suo nuovo copricapo. Stavolta nessun pericolo e il numero 1 del mondo ha potuto firmare gli autografi in tutta tranquillità. Il serbo è atteso nuovamente in campo per i sedicesimi di finale domani, 12 maggio, e giocherà contro il cileno Tabilo.