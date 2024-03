Nikki Haley oggi annuncerà il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Lo riferiscono alla Cnn fonti informate, all’indomani del Super Tuesday in cui Donald Trump ha vinto in 14 dei 15 Stati in cui si sono disputate le primarie repubblicane, mentre l’ex ambasciatrice all’Onu ha vinto solo nel Vermont, secondo successo dopo quello a Washington Dc. Nel discorso con cui annuncerà il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca, previsto alle 16 a Charleston, Haley non darà il suo sostegno a Trump ma chiederà all’ex presidente di conquistare il sostegno degli elettori che l’hanno sostenuta durante questa prima fase delle primarie. Questo lascerebbe quindi aperta la porta ad un futuro endorsement di Trump da parte di Haley prima del voto di novembre.

Il Super Tuesday, insomma, è andato come previsto, con Trump da un lato e Joe Biden sul fronte democratico che hanno incetta della quasi totalità dei delegati in palio, circa un terzo di quelli complessivi. Compresi i bottini più ricchi, quelli di California e Texas, i due stati più popolosi del Paese. Prima che fossero annunciati tutti i risultati, il tycoon ha pronunciato in diretta tv il suo ‘victory speech’ a Mar-a-Lago, dove domenica ha incontrato anche Elon Musk ed altri finanziatori repubblicani.

Durante il suo intervento ha profetizzato che il partito repubblicano “sarà presto riunito”, aumentando la pressione perchè Haley lasci la corsa. Un momento che, secondo la Cnn, è ormai in procinto di arrivare. Anche se la sua sfidante aveva diffuso una nota sostenendo che “l’unità non si raggiunge dicendo semplicemente ‘siamo uniti'” perché “Resta un ampio gruppo di elettori repubblicani profondamente preoccupati da Trump”.

Tuttavia il suo addio appare ormai a un passo, forse convinta dal fatto di non avere alcuna speranza di raggiungere il quorum per la nomination. La scelta arriverà nonostante dopo che il Super Tuesday sa di poter contare su un patrimonio di voti che veleggia mediamente intorno al 20% (anche nello stato in bilico del North Carolina), superando il 30% in Virginia, Colorado, Minnesota, e sfiorando il 40% in alcuni Stati, come in Massachusetts. Quel che in teoria potrebbe bastare per far perdere Trump il 5 novembre.