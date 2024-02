Milano ha vinto il triste e preoccupante ‘premio del catcalling’. A conferire la triste nomea alla città meneghina è stata Chiara King: “Non sono mai stata vittima di catcalling in tutta la mia vita – ha detto in un video postato sul proprio profilo TikTok – Sono stata in molti posti nel mondo ma Milano.. hai vinto il primo premio“, ha raccontato. “Oggi stavo camminando come sempre e all’improvviso non uno, non due, non tre, ma ben sette uomini mi hanno fatto catcalling per mezz’ora – ha spiegato – Ero vestita con dei cargo ed una giacca di cuoio perché a Milano fa freddo”.

I primi tempi, convinta fossero complimenti, la musicista ha rivelato di aver apprezzato il modo di fare alcuni uomini: “Non fraintendetemi, la prima volta ero tipo: ‘è carino, un po’ di attenzioni’. Forse ho un aspetto carino oggi ma no! Non sono una ragazza speciale, ho chiesto anche ad altre e mi hanno detto che è successo anche a loro. Ieri ero in Duomo, dove c’è la cattedrale a Milano, e questo ragazzo è venuto letteralmente sopra di me senza alcuna vergogna e mi ha chiesto se potevo uscire con lui per un appuntamento ed io ero tipo ‘no, ho un ragazzo’ e lui mi ha risposto con ‘nessun problema, posso avere il tuo Instagram?'”, ha proseguito.

E ancora: “Onestamente sto ridendo su ciò ma è molto intensa come cosa“. Infine, la creator si è appellata a tutte le donne all’ascolto: “Ragazze italiane, per favore ditemi come vi comportate in queste situazioni. Siete tipo ‘non guardarmi’ e camminate dritte per la strada e quando qualcuno si avvicina e, anche se vi sta parlando, andate dritte? O tornate indietro? Tutto ciò è molto fastidioso e tu sei tipo ‘per favore lasciami sola’“, ha concluso la tiktoker.