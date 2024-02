Siamo nei primi anni Duemila: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tra le coppie più seguite a livello globale eppure si lasciano a 3 giorni dalle nozze, nel 2003. Ma perché? Il motivo viene svelato ora nel documentario di Prime Video The Greatest Love Story Never Told, che accompagna la pubblicazione di This is me… now, il nuovo album della popstar.

“Io e Ben – spiega la cantante nel film – ci lasciammo tre giorni prima delle nozze. Avevamo in programma un grande matrimonio, 14 damigelle e cavalieri e tre giorni prima crollammo a pezzi sotto la pressione“. Le fa eco l’attore: “Quando io e Jen ci lasciammo il motivo fu l’attenzione massiccia intorno alla nostra vita privata“. La parola torna alla Lopez: “È stata dura per anni: non solo pensavo di aver perso l’amore della mia vita, ma anche il mio migliore amico. Non sono riuscita a parlarne per anni e quella è stata la parte più difficile”.

Per loro, come sappiamo, molti anni dopo c’è stato il lieto fine. Ritrovatisi nel 2021, J.Lo e Ben sono convolati a nozze nel 2022. Il grande amore esiste: è questo il messaggio che la popstar vuole che arrivi al proprio pubblico.